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Журналист Наумов увидел нарушения избирательного процесса в Петербурге

  /   Обновлено: 13 августа 2021 02:37
Общество
Журналист Наумов увидел нарушения избирательного процесса в Петербурге
Невские Новости  /  Наталья Казакова

Санкт-Петербург, 13 августа. Решение горизбиркома Петербурга об отказе в регистрации на выборы в ЗакС кандидатам от партии «Родина» вызывает вопросы с точки зрения избирательного законодательства.

Специалист по политическому PR Сергей Наумов в интервью изданию «ПолитЭксперт» выразил мнение, что многие члены фракции могли бы принести пользу жителям Северной столицы. Скандалов и запретов по политическим мотивам быть не должно, необходимо дать возможность всем участникам выборов донести свою позицию до общественности.

«Формально речь идёт о нарушениях избирательного законодательства, однако мы помним, что проблемы возникали и ранее, например, с агитацией» — заявил Наумов.

Партийный список кандидатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга был отвергнут местной избирательной комиссией. Причиной этому, по словам представителя ТИК, стало превышение допустимой нормы нарушение при сборе подписей.

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