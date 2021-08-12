В партии «Родина» назвали главную ошибку петербургского горизбиркома

Санкт-Петербург, 12 августа. Горизбирком допустил ошибку, отказав партии «Родина» в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга, заявил руководитель регионального отделения политсилы Андрей Петров.

Петербургская избирательная комиссия провела заседание, на котором рассматривался вопрос регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборы в Заксобрание. В итоге члены комиссии приняли решение отказать партии в регистрации на выборы в городской парламент. Причиной послужил брак подписей, хотя у партии был живой сбор, что подтверждают функционеры фракции.

Петров в интервью «Невским новостям» сообщил, что подписи всем кандидатам «Родины» собирала одна команда по единому стандарту. Поэтому и процент брака у них должен быть одинаковый. Однако, по его словам, рабочие группы избирательных комиссий Петербурга «рисовали процент брака произвольно».

«У Максима Шугалея чуть больше трех процентов брака, у меня меньше пяти процентов. Всем остальным нашим кандидатам, кроме двух, отказали практически с одной и той же цифрой в 18%, что нас сильно удивило», — подчеркнул Петров.

Ранее свое недоумение сложившийся ситуацией высказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков в беседе с ФАН. Он подчеркнул, что партия «Родина» ранее не давала повода подозревать ее в использовании незаконных политтехнологий.