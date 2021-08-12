Пожарные Петербурга ликвидировали возгорание в Невском районе

Санкт-Петербург, 12 августа. Сообщение о пожаре в Невском районе Петербурга пришло 12 августа в 21:59 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МЧС.

Приехавшие на место происшествия спасатели установили, что вспыхнул автомобиль Volkswagen. Пожар был потушен в 22:25. Пострадала также припаркованная рядом машина Nissan. В ликвидации возгорания участвовало две единицы спецтехники и десять сотрудников МЧС.

Недавно в центре Москвы произошел пожар на территории нежилого помещения. Горение на площади 800 квадратных метров было успешно ликвидировано.