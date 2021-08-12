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Священники потушили горящего петербуржца в Троицком соборе

  /   Обновлено: 12 августа 2021 22:16
Происшествия
Священники потушили горящего петербуржца в Троицком соборе
Невские Новости  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 12 августа. Мужчина хотел совершить самосожжение в Троицком соборе Петербурга. Спасти его удалось священнослужителям, передали в петербургском ГУ МВД.

Происшествие случилось примерно в 19:00. Петербуржец зашел в собор и без выдвижения требований облил себя горючим, передает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Находящиеся рядом священники смогли сбить огонь и потушить мужчину. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшего в больницу. На данный момент состояние петербуржца неизвестно.

Тем временем пожар произошел в институте геологии и геохронологии Российской академии наук (РАН) в Петербурге. Люди были вынуждены самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.

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пожар петербург троицкий собор
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