Священники потушили горящего петербуржца в Троицком соборе

Санкт-Петербург, 12 августа. Мужчина хотел совершить самосожжение в Троицком соборе Петербурга. Спасти его удалось священнослужителям, передали в петербургском ГУ МВД.

Происшествие случилось примерно в 19:00. Петербуржец зашел в собор и без выдвижения требований облил себя горючим, передает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Находящиеся рядом священники смогли сбить огонь и потушить мужчину. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая увезла пострадавшего в больницу. На данный момент состояние петербуржца неизвестно.

Тем временем пожар произошел в институте геологии и геохронологии Российской академии наук (РАН) в Петербурге. Люди были вынуждены самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.