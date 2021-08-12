Правоохранители нашли мать брошенного в подъезде Петербурга младенца

Санкт-Петербург, 12 августа. Женщина, бросившая ребенка, является матерью еще нескольких детей и была ранее лишена родительских прав.

Полиция при помощи специально обученной служебной собаки смогла найти нерадивую мать, которая бросила своего новорожденного малыша в Петроградском районе Санкт-Петербурга. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел в парадной одного из домов на Большом проспекте. Местный житель сообщил о своей находке в полицию. Ребенка оставили в пролете между шестым и седьмым этажом здания в чужой детской коляске, принадлежащей жильцам одной из квартир. На вид малышке около месяца.

Врачи диагностировали у младенца острый ринофарингит. Девочку доставили в больницу.

Выяснилось, что родители ребенка — пара, проживающая в этом же доме. Семья неблагополучная, мать ребенка лишили родительских прав в отношении других двух своих детей.

Также сообщалось, что полицейская собака помогла по горячим следам задержать насильника.