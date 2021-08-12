Один из павильонов «Ленэкспо» в Петербурге прекратил прием больных COVID-19

Санкт-Петербург, 12 августа. Один из павильонов временного госпиталя на базе «Ленэкспо» прекратил прием пациентов с коронавирусом, сообщает Смольный.

Принимать зараженных COVID-19 прекратил седьмой павильон временного медицинского учреждения. Решение об этом было принято из-за снижения числа пациентов. В весенне-летний период там оказывалась помощь 1834 жителям Санкт-Петербурга.

«Пятый павильон «Ленэкспо» на 295 коек продолжает принимать пациентов, которые переносят заболевание в средней и среднетяжелой форме. Сейчас здесь находится 111 человек», — рассказали в городской администрации.

Временный стационар был развернут по распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он начал работать в апреле 2020 года из-за ситуации с пандемией вируса SARS-CoV-2.

Согласно статистике оперативного штаба, за минувшие сутки в России коронавирус выявили еще у 21 932 человек. Они получают медицинскую помощь в 85 регионах страны.