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Брутер выступил против снятия кандидатов после недопуска «Родины» до выборов в ЗакС
Политика
Брутер выступил против снятия кандидатов после недопуска «Родины» до выборов в ЗакС
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 12 августа. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказался о предвыборной ситуации в Петербурге после отказа в регистрации партии «Родина».

Городская избирательная комиссия Северной столицы не допустила к выборам в Заксобрание Петербурга кандидатов по партийному списку «Родины». Поводом для отказа стала якобы нарушенная процедура сбора подписей. Партия собирается оспорить решение горизбиркома через ЦИК.

По словам Брутера, любые вмешательства городской избирательной комиссии в перечень кандидатов должны иметь оправдания, иначе можно говорить о противоречии российскому законодательству. Эксперт выступает против снятия кандидатов с выборов.

«Если просто так кого-то снимают — это уже нехорошо. Я вообще против того, чтобы кандидатов снимали», — подчеркнул политолог в комментарии «Экономике сегодня».

По мнению политолога Романа Романова, истинной причиной недопуска «Родины» стали вовсе не нарушения сбора подписей. Специалист считает, что партия составляет конкуренцию другим объединениям и выглядит как неудобная политическая сила.

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выборы петербург родина брутер
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