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Юкша призвал разбираться с отказом в регистрации списка «Родины» на выборы через суд

  /   Обновлено: 12 августа 2021 20:47
Общество
Юкша призвал разбираться с отказом в регистрации списка «Родины» на выборы через суд
vk.com  /  Янис Юкша

Санкт-Петербург, 12 августа. Избирком Санкт-Петербурга отказал в регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборы в ЗакС. С этим необходимо разбираться в суде, считает адвокат Янис Юкша.

Изначально чиновники Северной столицы запретили «Родине» размещать наружные агитматериалы на улицах, после чего горизбирком единогласно отказал в регистрации списка партии на выборы в Законодательное собрание. Причиной тому стал якобы высокий процент допустимого брака подписей. Это говорит о том, что против «Родины» ведется настоящая борьба, считает Юкша.

«Когда стоит идея «победить», то когда появляются хоть какие-то конкуренты, самое простое и самое лучшее, как кажется определенной части, — их устранить. Я считаю, что нужно разбираться самым серьезным образом в суде по этому поводу», — призвал адвокат в комментарии iReactor.

Одним из главных представителей «Родины» стала певица Татьяна Буланова, которая выступала с программой «Ленинградская надбавка» для пенсионеров. Артистка обратилась к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с заявлением, что чиновники Петербурга «вставляют палки в колеса» партии, после чего в Северную столицу направили независимую комиссию.

Позже территориальный избирком отказал в регистрации Булановой на выборы. Лидер «Родины» Алексей Журавлев пообещал, что юристы партии будут отстаивать справедливость в суде. Он также считает, что ТИК грубо нарушил избирательное законодательство.

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выборы родина юкша
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