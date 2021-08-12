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Герман Владимиров предложил искать «двойное дно» в снятии «Родины» с выборов

  /   Обновлено: 12 августа 2021 20:24
Политика
Герман Владимиров предложил искать «двойное дно» в снятии «Родины» с выборов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 12 августа. Санкт-Петербургский избирком единогласно отказал в регистрации списка партии «Родина». Герман Владимиров считает, что в этом действии есть свой подтекст.

Член совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям, основатель и руководитель просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в беседе с корреспондентом «Народных Новостей» обратил внимание на неоднозначность сложившейся ситуации.

Владимиров предполагает, что у «Родины» есть недоброжелатели, которые отчаянно не хотят, чтобы члены партии прошли в петербургский ЗакС.

«Думаю, дело здесь не в профессиональных качествах кандидатов. В этой истории есть двойное дно. Кто-то явно не хочет, чтобы партия «Родина» была в обойме», — заявил он.

Вместе с тем собеседник поддержал несостоявшихся кандидатов и посоветовал им отстаивать свою правоту в рамках юридического поля до конца.

«Мы же демократическая страна, нужно пересмотреть эту позицию в отношении партии «Родина», — подчеркнул Владимиров.

Татьяна Буланова стала одним из кандидатов от политической партии «Родина». Певица планировала баллотироваться на пост депутата ЗакСа Санкт-Петербурга. В качестве социально-значимой инициативы она предложила «Ленинградскую надбавку», согласно которой пенсионеры будут ежемесячно получать дополнительные выплаты. Свыше 100 тысяч петербуржцев поддержали идею своими подписями. Однако местные чиновники неоднозначно отнеслись к инициативе.

Сначала городские власти запретили размещение наружной агитации в поддержку Булановой в виде 1 тыс. плакатов и баннеров. После артистка записала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором потребовала равных условий для всех кандидатов.

Впоследствии певице и другим кандидатам от партии «Родина» и вовсе было отказано в регистрации. В официальном комментарии ТИК указали, что количество бракованных подписей избирателей, собранных в поддержку Булановой, якобы превышает допустимое количество.

На защиту исполнительницы и ее проекта встали такие известные люди, как режиссер Александр Коробко, Игорь Наджиев, Бари Алибасов, Анастасия Крайнова и другие.

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Все новости / Политика / Герман Владимиров предложил искать «двойное дно» в снятии «Родины» с выборов
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