Политпсихолог Конфисахор призвал «Родину» продолжать борьбу после недопуска к выборам в ЗакС

Санкт-Петербург, 12 августа. Партии «Родина» необходимо продолжать борьбу за право на участие в выборах в петербургское Заксобрание, считает политический психолог Александр Конфисахор.

Городская избирательная комиссия единогласно проголосовала за снятие кандидатов из партийного списка «Родины» с выборов на заседании, прошедшем 12 августа. Общерегиональный перечень возглавлял председатель партии и депутат Госдумы Алексей Журавлев. Кроме того, в списке значились заслуженная артистка России Татьяна Буланова, ученый-социолог Максим Шугалей, председатель регионального отделения «Родины» Андрей Петров и актер из сериала «Убойная сила» Александр Тютрюмов.

По мнению Конфисахора, партии, не представленной в Госдуме, очень сложно бороться с другими политическими объединениями. Однако эксперт поддерживает намерение «Родины» обратиться в Центризбирком.

«То, что будут бороться дальше, это правильно. В этом особенность политики: за власть надо бороться, сдаваться нельзя», — пояснил политический психолог.

Российское избирательное законодательство очень жесткое, и соответствовать ему тяжело, считает специалист. Особенно нелегко, по словам Конфисахора, это дается партиям без представительства в Госдуме, которым нужно заниматься сбором подписей.

«Поэтому, если нет особых преференций, к таким структурам, организациям и партиям относятся более чем критически, очень внимательно и предвзято проверяют», — отметил эксперт в комментарии изданию «Слово и дело».

Максиму Шугалею удалось зарегистрироваться кандидатом в ЗакС Северной столицы по одномандатному округу. Что касается Булановой, то территориальная избирательная комиссия №17 отказала ей в регистрации якобы из-за превышения допустимой доли бракованных подписей. Певица обращалась к главе ЦИК Элле Памфиловой и говорила, что петербургские чиновники создают ей препятствия.

Член горизбиркома Андрей Беляков ранее озвучил позицию по недопуску «Родины» к выборам в ЗакС. Он выразил мнение, что подписи политического объединения якобы собирались с нарушениями.