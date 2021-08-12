«Спланированная травля»: Манукян отреагировал на недопуск «Родины» к выборам в ЗакС

Санкт-Петербург, 12 августа. Блогер Вадим Манукян назвал возмутительным решение петербургского избиркома о снятии партии «Родина» с выборов в Заксобрание Петербурга.

Ранее петербургская избирательная комиссия отказала в регистрации списка кандидатов от партии «Родина» на выборах депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга. Среди тех, кому петербургские чиновники закрыли дорогу на выборы, оказалась представляющая «Родину» эстрадная певица Татьяна Буланова. Представители комиссии утверждают, что у артистки якобы «превышен допустимый процент брака в подписях». В свою очередь, артистка назвала немыслимыми подобные заявления, передает «Политика Сегодня».

Блогер Вадим Манукян назвал возмутительной данную ситуацию, а также предположил, что снятие «Родины» с выборов является спланированной травлей партии.

«Я вообще не понимаю, что происходит. У меня складывается впечатление, что речь идет о какой-то спланированной травле одной единственной партии. Почему это происходит?» — подчеркнул он.

Политолог Дмитрий Солонников заявил, что отказ в регистрации списка кандидатов от партии «Родина» является системной проблемой. По его словам, у петербургских чиновников есть возможность по-разному трактовать почерковедческую экспертизу из-за отсутствия четких юридических указаний со стороны ЦИК РФ.

«Проверка почерковедов — это достаточно субъективное мнение. Неоднократно были ситуации, когда привозят людей, которые утверждают, что это их подписи, но подписи все равно не засчитывались, потому что эксперт сказал, что все неправильно. <...> Конфликтная ситуация заложена в саму процедуру проверки подписей. Дальше может трактовать ситуацию в свою пользу», — пояснил он.

Стоит отметить, что несколько дней назад певица записала видеообращение к председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой с жалобой на петербургских чиновников. По словам артистки, ее команде не позволили провести наружную агитацию с упоминанием программы «Ленинградская надбавка», которая предполагает доплаты петербургским пенсионерам. Позднее Памфилова пообещала разобраться в данной ситуации.