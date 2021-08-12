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Политолог Иванов не исключил допуск «Родины» к выборам в ЗакС Петербурга
Политика
Политолог Иванов не исключил допуск «Родины» к выборам в ЗакС Петербурга
Фото из личного архива Олега Иванова

Санкт-Петербург, 12 августа. Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии по регистрации списка партии «Родина» может быть пересмотрено, считает политолог Олег Иванов.

Горизбирком ранее отказал «Родине» в регистрации списка кандидатов. При этом партия может оспорить решение комиссии в Центризбиркоме.

Иванов убежден, что «Родина» пострадала не просто так. Но он надеется, что для нее это еще не окончательное решение.

«Недавно Элла Памфилова высказывала опасения о честности избирательной кампании Петербурга и обратила внимание, что будет проводиться проверка. Ситуация под контролем, еще не вечер», — напомнил политолог в беседе с «НьюИнформ».

Накануне ТИК №17 отказал заслуженной артистке России Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в депутаты петербургского ЗакСа. Члены избиркома объяснили свое решение тем, что число якобы бракованных подписей, собранных сторонниками певицы, превышает 5%.

Однако, как считает Олег Иванов, у Татьяны Булановой в перспективе есть хорошие шансы добиться другого результата. Политолог указал, что артистку знают и поддерживают люди, а у партии «Родина» есть серьезные политические цели, направленные на удовлетворение запросов жителей Петербурга.

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