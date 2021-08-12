«Наши подписи собирали сотни активистов»: в «Родине» возмутились решением избиркома Петербурга

Санкт-Петербург, 12 августа. Партия «Родина» возмущена решением об отказе в регистрации на выборах в парламент Петербурга, заявил председатель петербургского регионального отделения политсилы Андрей Петров.

По словам Петрова, партия «Родина» собирала подписи честно, и этот факт политическая сила будет доказывать через суд.

«Наши подписи собирали сотни активистов. Можете посмотреть в соцсетях и СМИ, сколько родинцев было на улицах», — сказал Андрей Петров.

Люди охотно подписывались за партию и кандидатов «Родины», подчеркнул председатель регионального отделения политсилы.

Ранее сообщалось, что петербургская избирательная комиссия отказала партии в регистрации на выборах в городской парламент. По заявлению представителей «Родины», это решение будет оспариваться в суде.