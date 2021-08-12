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Петербуржец отдает на благотворительность сотни собственноручно связанных вещей

  /   Обновлено: 12 августа 2021 19:33
Общество
Петербуржец отдает на благотворительность сотни собственноручно связанных вещей
pixabay.com

Санкт-Петербург, 12 августа. Житель Северной столицы, пожелавший остаться анонимным, в этом году планирует передать на благотворительность 200 связанных шапок и шарфов.

Мужчина рассказал, что начал увлекаться вязанием во время объявленного из-за пандемии коронавируса режима самоизоляции. В прошлом году он передал специализированным фондам около 100 пар носков. Мужчина связал их самостоятельно. По признанию петербуржца, он не устает, пока вяжет.

Такой вид досуга — это неиссякаемый источник сил, подчеркнул он. Любовь к вязанию не мешает мужчине вести привычный образ жизни. Он умудряется сочетать свое хобби с работой и бытом. Возможно, в будущем горожанин захочет раскрыть свое имя и рассказать о любимом занятии подробнее.

Магаданская пенсионерка связала для детей-сирот десятки пар носков. По словам женщины, вязание — это ее любимое занятие с детства. Когда женщина вышла на пенсию, она стала посвящать своему хобби больше времени.

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петербург благотворительность хорошие новости россии
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