«Победит «Родина» — победит Петербург!»: Журавлев высказался об отказе ТИК регистрировать Буланову

Санкт-Петербург, 12 августа. Глава партии «Родина» Алексей Журавлев высказался по поводу недопуска к выборам в Законодательное собрание Петербурга кандидатов от партии.

В своем телеграм-канале он объяснил, что отказ в регистрации Татьяне Булановой был проведен с серьезными ошибками.

«С грубейшим нарушением сроков и иными нарушениями избирательного законодательства», — добавил Журавлев.

Он пообещал, что юристы партии будут отстаивать справедливость в суде.

«Победит «Родина» — победит Петербург!» — заключил политик.

Ранее Буланова обращалась к главе ЦИК Элле Памфиловой и призывала обеспечить равные условия для всех кандидатов.