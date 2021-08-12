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Партию «Родина» не зарегистрировали на выборы в Заксобрание Петербурга

  /   Обновлено: 12 августа 2021 18:30
Политика
Партию «Родина» не зарегистрировали на выборы в Заксобрание Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Общественное достояние

Санкт-Петербург, 12 августа. Петербургская избирательная комиссия провела заседание, на котором рассматривался вопрос регистрации списка кандидатов партии «Родина» на выборах в городской ЗакС. По итогам совещания члены комиссии приняли решение отказать партии в регистрации на выборах в городской парламент.

От партии «Родина», в частности, выдвигалась в ЗакС певица Татьяна Буланова. Территориальная избирательная комиссия №17 отказала ей в регистрации, объяснив это превышением допустимого процента брака в собранных подписях. Сама артистка считает, что вызвала недовольство петербургских чиновников своей инициативой «Ленинградская надбавка», предполагающей доплату к пенсиям пожилых жителей Северной столицы.

Певица пришла к этому выводу, когда «Родине» запретили размещать наружные агитационные материалы. Буланова указала на этот факт главе Центризбиркома Элле Памфиловой, которая в ответ заверила, что в Петербург выехала специальная комиссия для выяснения обстоятельств ситуации.

Еще один претендент на место в Заксобрании от «Родины» — глава Фонда защиты национальных ценностей, социолог Максим Шугалей. Он успешно прошел регистрацию в качестве кандидата.

По мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, ученого ждет успех на голосовании благодаря тактике работы с населением. Кроме того, за спиной у Шугалея есть история — он провел около 1,5 года в ливийском плену.

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