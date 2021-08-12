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Петербургские вузы получили от абитуриентов рекордные 709 тысяч заявлений

  /   Обновлено: 12 августа 2021 18:15
Общество
Петербургские вузы получили от абитуриентов рекордные 709 тысяч заявлений
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Санкт-Петербург, 12 августа. Число заявлений от абитуриентов в вузы Санкт-Петербурга превысило прошлогодний показатель и достигло рекордных 709 тыс., сообщили в пресс-службе администрации города.

В ходе приемной комиссии в высшие учебные заведения Северной столицы на очную форму подано рекордное число заявлений в количестве 709 тыс. В прошлом году эта цифра составила 558 тыс., а в 2019 — 484 тыс., говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

«Интерес к петербургским вузам у абитуриентов ежегодно растет», — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Петербурге проводят 43 государственных гражданских вуза, 26 частных высших учебных заведений и Институт медицинского образования Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова.

Российские абитуриенты могут не прикладывать документы об образовании или их копии при подаче заявления на поступление через суперсервис «Поступление в вуз онлайн», сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

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петербург вузы абитуриенты
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