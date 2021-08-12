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Прививочная кампания от COVID-19 для трудовых мигрантов стартовала в Петербурге
Общество
Прививочная кампания от COVID-19 для трудовых мигрантов стартовала в Петербурге
Невские Новости

Санкт-Петербург, 12 августа. Иностранцы, которые работают в России, получили возможность пройти вакцинацию против коронавируса в Северной столице.

Ответственность за прививочную кампанию несет Агентство медицинского туризма. Зафиксировано, что уже больше тысячи организаций вышли на связь с учреждением для оформления запросов на проведение процедуры для более 60 тыс. трудовых мигрантов.

«В нашем городе работают около 300 тыс. иностранных граждан. Для нас очень важно, чтобы они тоже привились, защитили себя и других людей», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает Смольный.

Вакцинировать трудящихся иностранцев начали 12 августа. Прививку от COVID-19 отечественным препаратом «Спутник Лайт» уже сделали первым 300 желающим. Заявляется, что пройти процедуру они могут либо за свой счет, либо за счет работодателя.

Главная задача вакцинации заключается в том, чтобы взять эпидемиологический процесс под контроль. Процедуры также необходимо для того, чтобы избежать осложнений, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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петербург вакцинация трудовые мигранты коронавирус
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