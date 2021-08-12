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Актер Джигурда увидел политические мотивы в недопуске Булановой на выборы в ЗакС Петербурга

  /   Обновлено: 12 августа 2021 17:11
Общество
Актер Джигурда увидел политические мотивы в недопуске Булановой на выборы в ЗакС Петербурга
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Санкт-Петербург, 12 августа. Певица Татьяна Буланова оказалась недопущена до выборов в петербургский ЗакС по политическим причинам. Такое предположение высказал актер Никита Джигурда.

Булановой отказали в регистрации на выборы в ЗакС Петербурга от партии «Родина», причиной назвали якобы высокий процент допустимого брака собранных подписей. Ее главным проектом была «Ленинградская надбавка», благодаря которой пенсионеры Санкт-Петербурга могли бы получать ежемесячные выплаты помимо пенсий.

Сама предвыборная кампания в Петербурге вызывает много вопросов. Партии «Родина» запретили наружную агитацию и не дали разместить баннеры и плакаты на улицах. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала отреагировать на ситуацию и отправила в город инспекцию избирательной комиссии.

Актер Никита Джигурда в беседе с изданием iReactor заметил, что в недопуске Булановой могут прослеживаться политические мотивы. Он заметил, что Татьяна «классная певица и красивая женщина».

«Сейчас идет тотальная зачистка конкурентов, чтобы оставить ту группу бессовестных людей, которые будут голосовать не по совести, а по лукавству. Чему тут удивляться?» — поделился своими мыслями Джигурда.

Многие звезды поддерживают Буланову после ее недопуска к выборам. Среди них музыкант Лапин, который призвал Буланову отстаивать права на участие в выборах в ЗакС.

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