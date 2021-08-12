Следователи проводят проверку по факту нарушения прав дольщиков ЖК «Щегловская усадьба»

Санкт-Петербург, 12 августа. Сотрудники СК устанавливают виновных в неэффективном использовании средств дольщиков жилищного комплекса во Всеволожском районе Ленобласти.

Председатель СК поручил руководству следственного управления СК России по Ленинградской области сделать доклад о ситуации с нарушением прав дольщиков ЖК «Щегловская усадьба», который находится во Всеволожском районе, сообщал источник ФАН.

По факту случившегося следователи организовали доследственную проверку. В ходе нее было выявлено неэффективное расходование денежных средств дольщиков «Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области».

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства, описываемые пострадавшими. После проверки будет принято процессуальное решение.