Пожар произошел в институте геологии РАН в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 августа. Пожар вспыхнул в институте геологии и геохронологии Российской академии наук (РАН) в Санкт-Петербурге. Люди эвакуировались из горящего здания самостоятельно.

К моменту прибытия пожарных бригад наблюдалось задымление на втором этаже. Площадь, а также причины возгорания уточняются. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в общежитии Приволжского медицинского университета в Нижнем Новгороде. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из горящего здания 25 человек.