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Определена причина появления рыжего дыма над заводом «Петросталь» в Петербурге

  /   Обновлено: 12 августа 2021 15:04
Происшествия
Определена причина появления рыжего дыма над заводом «Петросталь» в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 12 августа. Северо-Западное межрегиональное управления Росприроднадзора, а также Центр лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО выявили причину дыма над заводом «Петросталь».

Он образуется при производстве металлоизделий в процессе эксплуатации мартеновских печей. Уровень выбросов загрязняющих веществ превышает допустимые значения. Администрации петербургского завода поручено устранить нарушения. Ситуация находится на контроле у природоохранной прокуратуры.

Развитие промышленности в Петербурге привело к росту масштабов производства на автомобильных предприятиях. В первой половине года этот показатель на 36,2% превысил значения, зафиксированные за аналогичный период времени в 2020-м.

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петербург завод петросталь
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