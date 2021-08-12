Определена причина появления рыжего дыма над заводом «Петросталь» в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 августа. Северо-Западное межрегиональное управления Росприроднадзора, а также Центр лабораторного анализа и технических измерений по СЗФО выявили причину дыма над заводом «Петросталь».

Он образуется при производстве металлоизделий в процессе эксплуатации мартеновских печей. Уровень выбросов загрязняющих веществ превышает допустимые значения. Администрации петербургского завода поручено устранить нарушения. Ситуация находится на контроле у природоохранной прокуратуры.

Развитие промышленности в Петербурге привело к росту масштабов производства на автомобильных предприятиях. В первой половине года этот показатель на 36,2% превысил значения, зафиксированные за аналогичный период времени в 2020-м.