Суд вынес приговор петербуржцу после попытки убить 96-летнюю блокадницу

Санкт-Петербург, 12 августа. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к семи годам лишения свободы в колонии особого режима Сергея Ефимова, который едва не убил 96-летнюю блокадницу.

Нападение на пожилую женщину произошло в подъезде дома на Васильевском острове. Вооруженный ножом мужчина без определенного места жительства решил ограбить пенсионерку.

Соседи услышали крики и выбежали на помощь. Полковник в отставке и его сын — сержант полиции — скрутили злоумышленника, который успел ударить жертву два раза по голове.

Блокадница получила черепно-мозговую травму, и была госпитализирована. Нападавший стал фигурантом уголовного дела. Он проведет в тюрьме семь лет.