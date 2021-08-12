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Суд вынес приговор петербуржцу после попытки убить 96-летнюю блокадницу

  /   Обновлено: 12 августа 2021 14:38
Происшествия
Суд вынес приговор петербуржцу после попытки убить 96-летнюю блокадницу
pixabay.com

Санкт-Петербург, 12 августа. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к семи годам лишения свободы в колонии особого режима Сергея Ефимова, который едва не убил 96-летнюю блокадницу.

Нападение на пожилую женщину произошло в подъезде дома на Васильевском острове. Вооруженный ножом мужчина без определенного места жительства решил ограбить пенсионерку.

Соседи услышали крики и выбежали на помощь. Полковник в отставке и его сын — сержант полиции — скрутили злоумышленника, который успел ударить жертву два раза по голове.

Блокадница получила черепно-мозговую травму, и была госпитализирована. Нападавший стал фигурантом уголовного дела. Он проведет в тюрьме семь лет.

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