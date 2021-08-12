Пашутин пожелал Булановой «сломать чиновничью стену» после отказа в регистрации на выборах

Москва, 12 августа. Актер Александр Пашутин прокомментировал предвыборную ситуацию с певицей Татьяной Булановой, выступившей с инициативой «Ленинградская надбавка».

Заслуженная артистка России, намеревающаяся баллотироваться в петербургский ЗакС от партии «Родина», предложила ввести надбавку для пенсионеров города на Неве. Подобная доплата для пожилых граждан уже есть в Москве. Пашутин считает, что инициатива Булановой необходима пожилым гражданам.

«Это хорошая инициатива. Как актер могу сказать, что в Ленинграде нет надбавок народным артистам РСФСР и СССР, заслуженным артистам — таких, как добавляет нам Собянин», — отметил живущий в столице актер.

Хотя «Ленинградская надбавка» собрала около 100 тысяч подписей граждан, инициатива не вызвала восторга у петербургских чиновников, полагает Буланова. Певица публично обратилась к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой и сообщила, что плакаты и баннеры «Родины» получили отказ в размещении в Петербурге.

Кроме того, саму артистку не зарегистрировали кандидатом на выборах в городское Заксобрание. Поводом для этого стал превышенный процент брака, обнаруженный в собранных певицей подписях территориальной избирательной комиссией №17. Пашутин пожелал Булановой победы в этой ситуации.

«Буланова молодец. Надеюсь, что ей удастся сломать эту чиновничью стену», — подчеркнул артист в комментарии изданию «Слово и дело».

Сторону певицы заняли многие представители шоу-бизнеса и творческой интеллигенции. Так, музыкант Денис Майданов пожелал исполнительнице удачи на политическом поприще. По его мнению, Буланова чувствует поддержку народа, поэтому решилась пойти в новую сферу.