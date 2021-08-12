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Недопуск Булановой к выборам в ЗакС Петербурга возмутил артиста Запашного

  /   Обновлено: 12 августа 2021 13:57
Общество
Недопуск Булановой к выборам в ЗакС Петербурга возмутил артиста Запашного
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 12 августа. Ситуация с недопуском певицы Татьяны Булановой к выборам в ЗакС Санкт-Петербурга требует детального рассмотрения. Об этом заявил народный артист России Аскольд Запашный.

Кандидат в Заксобрание от партии «Родина» ранее не была допущена к выборам. Решение приняла территориальная избирательная комиссия №17.

Запашный считает, что подобные ситуации необходимо жестко пресекать. Артист добавил, что инцидент необходимо сделать показательным, чтобы в регионах страны не позволяли отказывать кандидатам в регистрации.

«Любой человек имеет право баллотироваться», — возмутился Запашный.

Артист добавил, что ситуация с Булановой требует особого внимания, если решение ТИК основано на политической подоплеке, передает «Политика сегодня».

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что намерения Татьяны Булановой поддержала экс-солистка групп «Нон-Стоп» и «Рефлекс» Елена Максимова. По ее словам, отказ регистрировать кандидата на выборы в ЗакС является нечестным и нелогичным.

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