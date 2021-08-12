Савушкина отметила стремление Булановой улучшить жизнь петербуржцев

Санкт-Петербург, 12 августа. Исполнительница Татьяна Буланова идет в политику ради жителей Северной столицы. Такую точку зрения высказала известная российская певица и дизайнер Ирина Савушкина.

Буланова и партия «Родина» столкнулись с предвзятым отношением со стороны городских чиновников. Началось все с негласного запрета на размещение агитационных баннеров и плакатов. Исполнительница и «Родина» пытаются добиться принятия «Ленинградской надбавки». Суть нововведения заключается в увеличении пенсий для пожилых горожан. Затем теризбирком и вовсе отказал певице в регистрации.

В ответ на видеообращение от Булановой председатель ЦИК РФ Элла Памфилова констатировала, что городскому избиркому трижды выражалось недоверие. Центризбирком дважды предлагал ему самороспуск. В город по распоряжению ЦИК приехала московская комиссия для изучения всей ситуации в Петербурге.

Ирина Савушкина не сомневается, что из Булановой может получиться хороший политический деятель. Дизайнер подчеркнула, что в парламент должны входить люди разных профессий. Ведь политиками люди становятся, а не рождаются, сообщало ФБА «Экономика сегодня».

Певица подчеркнула, что слышала про инициативу о надбавках. Она искренне недоумевает, почему кто-то не согласен с улучшением жизни пенсионеров. Савушкина заявила о готовности голосовать за Буланову, которую считает деликатным, светлым и понимающим человеком. Дизайнер отметила, что раз исполнительница идет в политику, значит у нее готов план для улучшения уровня жизни горожан.

Савушкина посоветовала Булановой продолжать бороться, чтобы оспорить отказ в регистрации и участвовать в борьбе за место в парламенте.