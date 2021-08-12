«Желаю ей только удачи»: Майданов поддержал Буланову в борьбе за участие в выборах

Санкт-Петербург, 12 августа. Певица Татьяна Буланова готова стать депутатом и отстаивать интересы народа, чувствуя доверие россиян. Таким мнением поделился музыкант Денис Майданов.

Буланова баллотировалась в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Родина» с программой «Ленинградская надбавка» для пенсионеров. Инициативу поддержали более 100 тыс. жителей Северной столицы. Однако ТИК №17 принял решение отказать певице в регистрации на выборы.

Майданов пожелал певице удачи и выразил надежду на достижение Булановой поставленных целей.

«Если Татьяна собралась в депутаты, значит, она чувствует силы и возможности, желание. Если она решилась на такой непростой и ответственный путь и чувствует доверие аудитории, народа, который она собирается представлять, желаю ей только удачи», — подчеркнул музыкант в комментарии изданию «Народные новости».

Петербургским чиновникам чем-то не угодил проект «Ленинградская надбавка», из-за чего они запретили «Родине» распространять наружные агитационные материалы. Буланова обратилась к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с просьбой обеспечить политическим объединениям равные права.

После обращения певицы в Петербург направили комиссию для оценки действий городского избиркома. Памфилова отметила, что до окончательного решения у горизбиркома есть шанс самостоятельно навести порядок и организовать честную предвыборную кампанию.