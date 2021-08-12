«Аквариум» и Бутусов выступят на юбилее Ленинградского рок-клуба

Санкт-Петербург, 12 августа. Ленинградский рок-клуб в этом году отмечает 40-летие. По этому поводу в Северной столице пройдет концерт с известными рок-музыкантами, в частности Вячеславом Бутусовым.

На одну сцену в комплексе «Тинькофф арена» выйдут «Аквариум», «Пикник» и АВИА. Порадует фанатов рока и Вячеслав Бутусов, которого все же относят к Свердловскому рок-клубу, но музыкант особенно мил петербургской публике.

Вести праздничный концерт будут участник группы «Аукцыон» Олег Гаркуша и популяризатор советской рок-музыки Джоанна Стрингрей. Также зрители мероприятия увидят диджеев «Нашего радио».

«Мы уверены, что рок-музыка и сейчас не потеряла своей актуальности, и мы докажем это на юбилейном фестивале 12 августа 2021 года в «Тинькофф Арене»!»— говорится в сообщении, опубликованном на сайте комплекса.

Вячеслав Бутусов был солистом группы «Наутилус Помпилиус», которая была известна в конце прошлого столетия. Коллектив распался в 1997 году, хотя потом были попытки воссоединения. Причиной распада группы стал, по словам Бутусова, ряд обстоятельств, к которым музыканты были не готовы.