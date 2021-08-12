Свыше 130 нелегалов задержала полиция в ходе профилактического рейда в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 августа. Петербургские правоохранители провели очередной масштабный профилактический рейд на Софийской овощебазе во Фрунзенском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Всего в отделение полиции были доставлены 131 нелегальный мигрант. В отношении иностранных граждан составили административные протоколы по статье 18.8 части 3 КоАП РФ за нарушение правил въезда либо режима пребывания на территории Российской Федерации.

Также во время рейда правоохранители обнаружили на территории овощебазы автомобиль, который находится в розыске УМВД России по Московскому району.

Ранее суд в Подмосковье выдворил из России 12 мигрантов, задержанных полицией после драки со стрельбой в Мытищах. Также приезжим придется заплатить штраф в размере 6 тыс. рублей.