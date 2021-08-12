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Калашникова назвала несправедливым отказ регистрировать Буланову на выборы

  /   Обновлено: 12 августа 2021 12:40
Общество
Калашникова назвала несправедливым отказ регистрировать Буланову на выборы
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 12 августа. Отказ регистрировать на выборы в ЗакС Татьяну Буланову является несправедливым решением. Такое заявление сделала телеведущая, певица и актриса Анна Калашникова.

Члены территориальной избирательной комиссии (ТИК) №17 отказали Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга. По их словам, у представительницы партии «Родина» превышен допустимый процент брака в подписях.

В беседе с изданием «НьюИнформ» Калашникова подчеркнула, что Буланова обладает всеми необходимыми качествами, чтобы баллотироваться. Собеседница портала также выразила уверенность, что успех в политике не зависит от заслуженных регалий в шоу-бизнесе. Если певица сумела добиться высоких результатов в музыке, то сможет и в политике, обратила внимание Калашникова.

«Я верю, что у Татьяны Булановой все равно все получится. У нее есть для этого есть все необходимые качества», — заключила она.

Ключевым пунктом избирательной программы Булановой была социально ориентированная инициатива «Ленинградская надбавка» о дополнительных выплатах пенсионерам. Предложение получило отклик среди 100 тысяч петербуржцев, однако не было поддержано чиновниками региона.

Команде певицы не согласовали размещение в Петербурге агитационных баннеров. Из-за этого артистка записала личное видеообращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, которая направила делегацию в город для инспекции избирательной комиссии.

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