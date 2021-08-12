Беглов обещал оказать помощь пострадавшим при крушении Ми-8 на Камчатке петербуржцам

Санкт-Петербург, 12 августа. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил слова поддержки пострадавшим при крушении вертолета Ми-8 в акватории Курильского озера.

Вертолет, на борту которого была туристическая группа из Северной столицы, рухнул на Камчатке. Троих из шести петербуржцев удалось спасти, согласно данным МЧС. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка, пообещал Беглов.

«Хочу выразить самые теплые слова поддержки пострадавшим и пожелать им скорейшего выздоровления», — подчеркнул губернатор.

Ми-8 потерпел крушение на Камчатке 12 августа. Всего на борту находились 16 человек, 8 из них удалось спасти. Пострадавших доставили в больницу Петропавловска-Камчатского, 2 человека находятся в тяжелом состоянии. Среди пассажиров находилась туристическая группа из Петербурга.