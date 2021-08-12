Среди пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке есть жители Петербурга

Санкт-Петербург, 12 августа. Три петербуржца пострадали при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Со словами поддержки к ним обратился глава Северной столицы Александр Беглов.

На борту воздушного судна находились 13 туристов и трое членов экипажа. Восемь человек смогли спастись. Трое из них — выходцы из Петербурга. По предварительным данным, вертолет мог рухнуть в воду после допущенной экипажем ошибки.

Один из пострадавших рассказал, как ему удалось спастись. Мужчина признался, что сохранял спокойствие, несмотря на сложность ситуации. Сотрудники Кроноцкого заповедника отреагировали максимально быстро на произошедшее. Они сразу же бросились на помощь пострадавшим.