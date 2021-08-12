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Журавлев рассказал о преимуществе Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга
Политика
Журавлев рассказал о преимуществе Шугалея на выборах в ЗакС Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 12 августа. Персональная работа с населением принесет Максиму Шугалею результат на выборах, считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Избирательная комиссия 11 августа единогласно проголосовала за регистрацию главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея в качестве кандидата в депутаты Заксобрания Петербурга. Журавлев обратил внимание на работу социолога с населением, напомнив, что в Москве тактика обхода избирателей принесла результат.

"Так, в Мосгордуму попала молодая девушка, которая занимается теперь вопросами градостроительной политики. Она на велосипеде и самокате объехала все участки, округа и выиграла", — сообщил изданию "Экономика сегодня" Журавлев.

В такой кампании денег было потрачено немного, однако работа с людьми принесла результат. Избиратели тепло отзываются на индивидуальный подход, и политик всегда получает поддержку, когда работает персонально.

Кроме того, Шугалей не имеет бюрократического шлейфа, но за ним есть значимые страницы в биографии. Полтора года социолог провел в плену в Ливии. Об этом было снято несколько художественных фильмов.

По словам политолога, жители Петербурга всегда были настроены критично, поэтому дать результат должна работа с населением. Кроме того, Шугалею поможет фильм, который не даст избирателям забыть про кандидата, считает Журавлев.

Ранее член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич поддержал социолога после регистрации на выборы. Он назвал Шугалея правозащитником с большой буквы и выразил уверенность, что его профессиональный опыт поможет в политической работе.

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выборы петербург журавлев шугалей
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