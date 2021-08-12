Музыканты устроили флешмоб в поддержку недопущенной до выборов Булановой

Санкт-Петербург, 12 августа. Уличные музыканты Санкт-Петербурга устроили флешмоб в поддержку певицу Татьяны Булановой.

Лидер уличных музыкантов Санкт-Петербурга дядя Миша поддержал Буланову импровизированным концертом на канале Грибоедова. Он рассказал, что является давним поклонником творчества певицы.

Артист считает ее светлым человеком, он уверен, что Буланова защитит городских музыкантов, когда станет депутатом. Их деятельность всяческие пытаются ограничить, однако музыканты являются частью Северной столицы, сказал дядя Миша.

Недавно Татьяну Буланову не допустили к регистрации на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Такое решение приняла территориальная избирательная комиссия № 17, пишут "Невские Новости".

Трубач считает, что отстраненная от выборов исполнительница могла бы принести большую пользу городу. Поэтому он с коллегами решил поддержать Буланову с помощью флешмоба. Также он признался, что давно является фанатом творчества певицы.