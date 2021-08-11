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Абитуриентам петербургского Политеха рассказали о поступлении по электронной почте
Общество
Абитуриентам петербургского Политеха рассказали о поступлении по электронной почте
freepik.com  /  lookstudio

Санкт-Петербург, 11 августа. Сайт петербургского Политехнического университета перестал функционировать в результате большого наплыва абитуриентов, которые хотели поступить на бюджет.

В среду, 11 августа, завершается период приема заявлений согласия зачисления на бюджет. Большое количество посетителей сайта вуза привело к тому, что он перестал работать.

«Мы не смогли выложить именные списки, но выложили таблицы онлайн, дали ссылки на них, отправили ребятам», — рассказали в пресс-службе университета «Невским новостям».

В этих таблицах указали проходные баллы на текущий момент времени. Зная их студенты могли оценить свои шансы на поступление. Эта система использовалась ранее, однако также была применена сейчас для решения текущих трудностей.

В Минобрнауки ранее разъяснили порядок подачи документов через сервис «Поступление в вуз онлайн». Абитуриенту нет необходимости прикладывать документы об образовании или их копии.

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