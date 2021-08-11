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Профессор Яковлев назвал необходимой мерой продление выплат медикам Александром Бегловым
Политика
Профессор Яковлев назвал необходимой мерой продление выплат медикам Александром Бегловым
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Санкт-Петербург, 11 августа. Постановление губернатора Петербурга Александра Беглова о продлении дополнительных выплат медикам поможет поддержать врачей в непростой период пандемии, считают эксперты.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев уверен, что решение главы Северной столицы полностью соответствует актуальной ситуации. Врачам и всему персоналу больниц приходится трудиться в тяжелых условиях, сообщил специалист.

«Продление выплат — это необходимая мера», — отметил Яковлев.

По словам профессора, за полтора года у медиков происходит психологическое выгорание, поскольку многие не выдерживают столь интенсивный темп работы. Кроме того, нельзя определить, когда ситуация станет легче, поэтому врачей нужно всячески поддерживать, считает профессор.

Возможность хотя бы как-то компенсировать тяжелый труд работников больниц очень важна, убежден заместитель главврача ГБУЗ Клинической больницы Святителя Луки, кандидат медицинских наук Игорь Орлов. Специалист полагает, что дополнительные выплаты — это поддержка не только для медиков, но и для пациентов.

«Некоторые медики ищут работу именно в ковидном госпитале, приезжают из других регионов, потому что сотрудникам важна финансовая мотивация», — пояснил Орлов в комментарии "Невским Новостям".

Александр Беглов ранее заявил о расширении сети прививочных пунктов в Петербурге. Губернатор отметил, что вакцинация позволит ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу.

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