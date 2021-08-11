Политолог Стариков объяснил, почему Евросоюз не реагирует на беспорядки в Литве

Санкт-Петербург, 11 августа. Политолог и руководитель информагентства «Baltnews» Андрей Стариков возмутился отсутствием реакции Евросоюза и других стран на беспорядки в Литве.

Возле литовского парламента 10 августа прошла акция протеста. Порядка 20 тысяч граждан собрались в центре Вильнюса, чтобы выразить свое недовольство по поводу нынешней политики властей. Правоохранители применяли довольно жесткие меры, чтобы разогнать митингующих.

Действия силовиков раскритиковал политолог Стариков во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Он заявил, что полиция использовала дубинки и шумовые гранаты для подавления мирной акции, однако это является нарушением «европейских ценностей и права на выражение мнений».

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Кроме того, Старикова возмутило, что Евросоюз никак не отреагировал на эту ситуацию. Литву не поддержала даже бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая выступает за права человека.

«Она молчат и ничего не скажет <…> Молчит Брюссель, потому что для него, или для Вашингтона, сказать что-либо — это значит подыграть Минску или Москве», — пояснил он.

Никто не призвал восстановить порядок в республике, и это очень «знаково и показательно», заключил он.

Во время своего выступления Стариков также раскрыл причину беспредела властей Литвы по отношению к нелегальным мигрантам. По его словам, в Вильнюсе осознали провал политики на белорусском направлении.