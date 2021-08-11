Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 августа 20:32
20:31
Общество
Псевдорасследование BBC вынудило гендиректора ФАН адресовать открытое письмо британским журналистам
20:30
Африка
Неудобная правда: почему авторы BBC не использовали ответ МИД РФ в расследовании по Ливии
20:28
Общество
В Госдуме рассказали, как победить лесные пожары
20:27
Общество
В Крыму только один заповедник имеет официально зарегистрированные границы
20:24
Армия
Европу напугали предстоящие российско-белорусские учения «Запад-2021»
20:20
Общество
Эксперт оценил доклад главы Севастополя о развитии города во время встречи с Путиным
20:19
Политика
Профессор Яковлев назвал необходимой мерой продление выплат медикам Александром Бегловым
20:17
Общество
Американские ученые объяснили опасность вейпинга для некурящих
20:14
Экономика
Объем предложения недвижимости в аренду вырос на 38% на рынке Москвы
20:13
Спорт
Арбитр Карасев рассказал о своем отношении к акциям BLM перед футбольными матчами
Все новости

Политолог Стариков объяснил, почему Евросоюз не реагирует на беспорядки в Литве

  /   Обновлено: 11 августа 2021 20:16
Политика
Политолог Стариков объяснил, почему Евросоюз не реагирует на беспорядки в Литве
vk.com  /  Андрей Стариков

Санкт-Петербург, 11 августа. Политолог и руководитель информагентства «Baltnews» Андрей Стариков возмутился отсутствием реакции Евросоюза и других стран на беспорядки в Литве.

Возле литовского парламента 10 августа прошла акция протеста. Порядка 20 тысяч граждан собрались в центре Вильнюса, чтобы выразить свое недовольство по поводу нынешней политики властей. Правоохранители применяли довольно жесткие меры, чтобы разогнать митингующих.

Действия силовиков раскритиковал политолог Стариков во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Он заявил, что полиция использовала дубинки и шумовые гранаты для подавления мирной акции, однако это является нарушением «европейских ценностей и права на выражение мнений».

Политолог Стариков объяснил, почему Евросоюз не реагирует на беспорядки в Литве
Prt Scr youtube.com  /  RU Delfi Литва

Кроме того, Старикова возмутило, что Евросоюз никак не отреагировал на эту ситуацию. Литву не поддержала даже бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая выступает за права человека.

«Она молчат и ничего не скажет <…> Молчит Брюссель, потому что для него, или для Вашингтона, сказать что-либо — это значит подыграть Минску или Москве», — пояснил он.

Никто не призвал восстановить порядок в республике, и это очень «знаково и показательно», заключил он.

Во время своего выступления Стариков также раскрыл причину беспредела властей Литвы по отношению к нелегальным мигрантам. По его словам, в Вильнюсе осознали провал политики на белорусском направлении.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Стариков объяснил, почему Евросоюз не реагирует на беспорядки в Литве
евросоюз протесты литва стариков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru