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«Успехов ему»: сенатор от Крыма Цеков поздравил Шугалея с регистрацией на выборы в ЗакС

  /   Обновлено: 11 августа 2021 19:16
Политика
«Успехов ему»: сенатор от Крыма Цеков поздравил Шугалея с регистрацией на выборы в ЗакС
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 11 августа. Член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков поздравил Михаила Шугалея с регистрацией на выборы в петербургский ЗакС. Сенатор рассказал, что социолог может дать петербуржцам.

По словам Цекова, у Шугалея есть большой политический опыт. Представитель Республики Крым в Совете Федерации имел в виду ту ситуацию, в которую попал ученый, проведя два года в ливийском плену. Мнением сенатора поделился портал «Слово и Дело».

«Я его поздравляю. Мне кажется, что в принципе желание заниматься политикой в своей стране нужно только поддерживать», — заявил Сергей Цеков.

Депутат подчеркнул, что, будучи в чудовищных условиях плена, Максим Шугалей не пал духом, а это говорит о высоких морально-волевых качествах будущего народного избранника. Такой человек нацелен на решение проблем, убежден сенатор, а значит, став депутатом Законодательного собрания, будет решать главные вопросы жителей своей малой родины.

«Ну что ж, успехов ему! Регистрация в кандидаты — это начало дела, выиграть выборы — следующий этап, а вот быть депутатом — это уже третье. Пусть у него будет удача в его политической деятельности», — заключил крымский парламентарий.

Напомним, что глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты на выборы в ЗакС Санкт-Петербурга. Социолог баллотируется от партии «Родина» и будет избираться по пятому одномандатному округу.

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