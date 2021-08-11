Депутат Вострецов объяснил, почему Шугалей достоин занять место в Заксобрании Петербурга

Москва, 11 августа. Депутат Госдумы России Сергей Вострецов объяснил, почему глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей достоин места в Законодательном собрании Петербурга.

Именно Шугалей, как заявляет Вострецов, является одним из самых серьезных кандидатов на выборы в ЗакС. Ему не составит труда найти общий язык со своими избирателями.

«Он прошел очень серьезную жизненную школу. Это человек с характером, со стержнем внутри. Так что он станет неплохим украшением петербургского парламента. Он Родину не сдал, он до конца боролся и сражался», — заявил депутат в беседе с изданием «ПолитРоссия».

Во многом именно поддержка россиян убедила Максима Шугалея выдвигаться в депутаты и защищать интересы соотечественников, которые в трудную минуту «стояли за него горой», уверен Вострецов. Это показывает, что людям небезразлична судьба главы ФЗНЦ.

«Уверен, что Максим увидел, как его поддерживали граждане, когда он был в плену. И именно поэтому Максим имеет право рассчитывать и на поддержку граждан на выборах. Я считаю, что по характеру, по уровню образования, по своим жизненным ценностям он является одним из самых серьезных кандидатов», — заключил парламентарий.

Максим Шугалей успешно прошел процедуру регистрации в качестве кандидата в депутаты петербургского ЗакСа. Социолог выразил сожаление, что до выборов осталось мало времени, поскольку до этого он хочет обойти всех жителей пятого одномандатного округа.