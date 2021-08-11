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Стационары Петербурга возвращаются к штатному режиму работы
Общество
Стационары Петербурга возвращаются к штатному режиму работы
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 11 августа. Плановый прием пациентов возобновляется в стационарах Санкт-Петербурга на фоне снижения заболеваемости коронавирусом, сообщили в пресс-службе Смольного.

Городская больница № 33 полностью вернется к стандартному режиму работы примерно через две недели. В еще трех стационарах также возобновляется плановый прием горожан. Причиной тому стало улучшение эпидемиологической обстановки, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Самое надежное оружие против вируса — вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку», — напомнил глава города.

В Северной столице созданы все необходимые условия для прохождения вакцинации. Записаться на прививку может любой желающий абсолютно бесплатно через портал «Госуслуги», регистратуру в поликлинике или с помощью приложения «ВКонтакте».

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