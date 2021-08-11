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Кай Метов объяснил, почему поддержал Буланову в борьбе с давлением на выборах

  /   Обновлено: 11 августа 2021 18:37
Политика
Кай Метов объяснил, почему поддержал Буланову в борьбе с давлением на выборах
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 11 августа. Заслуженный артист РФ Кай Метов поддержал певицу Татьяну Буланову, столкнувшуюся с несправедливостью при попытке зарегистрироваться кандидатом в депутаты петербургского парламента.

Накануне Буланова, баллотирующаяся от партии «Родина», получила отказ в регистрации на выборы в ЗакС. ТИК №17 отверг свыше 5% подписей граждан, назвав их недостоверными. Команда певицы при этом считает решение комиссии несправедливым.

Кай Метов отметил, что Татьяна Буланова пользуется широкой поддержкой населения. Она — человек из народа и всегда выступает за правду, заявил певец.

«У нее не бывает двойных стандартов, Татьяна не может лукавить, а это большой плюс, и люди это чувствуют, поэтому поддерживают ее», — приводит слова Кая Метова «ПолитЭксперт».

Татьяна Буланова ранее записала видеообращение, адресованное главе ЦИК Элле Памфиловой. В нем певица попросила разобраться в ситуации с невыдачей разрешения на размещение агитационных плакатов «Родины» в Петербурге и рассказала, что местные чиновники вставляют ей «палки в колеса».

Памфилова откликнулась на просьбу Булановой и пообещала разобраться в происходящем. Глава ЦИК также сообщила, что для расследования инцидента в Северную столицу прибыли представители комиссии.

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санкт-петербург буланова кай метов
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