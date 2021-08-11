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ФАН узнал предварительную причину ДТП с автобусом на юго-западе Петербурга

  /   Обновлено: 11 августа 2021 17:49
Происшествия
ФАН узнал предварительную причину ДТП с автобусом на юго-западе Петербурга
Мэрия Череповца

Санкт-Петербург, 11 августа. Водитель автобуса №130, влетевшего в дорожный столб на Ленинском проспекте, мог не справиться с управлением, сообщил источник ФАН.

В результате аварии пострадали шесть человек, врачи примут решение относительно их госпитализации после завершения осмотра, добавил собеседник агентства.

Автобус принадлежит ГУП «Пассажиравтотранс». Водитель прошел медкомиссию и был трезв, а транспортное средство полностью исправно.

В пресс-службе предприятия добавили, что автобус находится в эксплуатации с 2020 года. За это время никаких технических неполадок зафиксировано не было.

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