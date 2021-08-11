Экономист Шпиленко рассказал о преимуществах новых экотехнопарков для Петербурга

Санкт-Петербург, 11 августа. Появление в Санкт-Петербурге и Ленинградской области экотехнопарков улучшит климат и разрешит проблему утилизации отходов.

Такое заявление сделал директор Ассоциации кластеров и технопарков, экономист Андрей Шпиленко. По его инициативе Минприроды РФ организует рабочую группу для привлечения инвесторов в сферу экотехнопарков и разработает базу для их функционирования.

Как указал Шпиленко, помимо свежего воздуха, технопарки создадут новые рабочие места, а малый и средний бизнес получат возможность встроиться в общую работу. По словам экономиста, за этим направлением стоит большое будущее.

«Мы уже много лет находимся в авангарде законодательной базы для создания и развития экотехнопарков», — цитирует Шпиленко LenNews.ru.

Федеральное агентство новостей ранее оценило начало реализации новой экостратегии, запущенной властями ОАЭ. Руководство страны надеется, что принятый документ будет способствовать сокращению отведенных под свалки площадей. Однако на этом пути у государства могут возникнуть препятствия.