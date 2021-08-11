Ситуацию с недопуском Булановой до выборов в ЗакС назвали настоящим произволом

Санкт-Петербург, 11 августа. Российский эстрадный певец, композитор и актер Александр Ломинский назвал безумием и произволом отказ петербургского ТИК зарегистрировать Татьяну Буланову на выборы в ЗакС.

Территориальная избирательная комиссия №17 ранее не допустила до выборов заслуженную артистку России Татьяну Буланову. Свое решение члены избиркома аргументировали превышением процента допустимого брака в подписных листах, собранных командой эстрадной певицы.

При этом ситуация с выдвижением Булановой в Заксобрание начала накаляться еще до отказа ТИК. Петербургские чиновники оказывали давление на представителей партии «Родина», от которой собиралась баллотироваться артистка. Тогда представителям политического блока запретили размещать агитационные баннеры в городе.

«В случае с Таней Булановой, ее душевный порыв — чистый и светлый. Думаю, она действительно хочет что-то изменить. Сам факт того, что ее деятельность ограничивают, — недопустимо с точки зрения права, такого быть не может», — отметил Ломинский в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Актер назвал ситуацию с Булановой настоящим произволом, подчеркнув, что певицу поддерживает огромное количество сторонников. На это обязательно должны обратить внимание члены комиссии столичной ЦИК и допустить Буланову к выборам.

Татьяна Буланова ранее записала видеообращение к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой добиться равных прав для всех партий в Петербурге накануне выборов. Глава ЦИК, в свою очередь, заверила, что комиссия разберется в сложившейся ситуации. Делегация из Москвы уже прибыла в Северную столицу для изучения поступивших жалоб.