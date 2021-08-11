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Семь человек пострадали при столкновении автобуса со столбом в Петербурге

  /   Обновлено: 11 августа 2021 17:11
Происшествия
Семь человек пострадали при столкновении автобуса со столбом в Петербурге
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург  /  Виктория Мордвина

Санкт-Петербург, 11 августа. ДТП с участием автобуса случилось на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. Транспортное средство врезалось в дорожный столб.

В результате инцидента на юго-западе города пострадали семь человек. Всем участникам ДТП потребовалась медицинская помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Санкт-Петербурга.

По информации сотрудников экстренных служб, все они получили травмы различной степени тяжести. Врачи осмотрели пассажиров прямо на месте происшествия. Подробности инцидента уточняются.

Ранее в Оренбурге в ДТП попало маршрутное такси. Транспортное средство столкнулось в KIA, в результате чего пострадали двое взрослых и один ребенок, сообщал портал РИА56.

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