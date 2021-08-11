Книжный магазин в Петербурге выпустил значки в поддержку балтийских нерп

Санкт-Петербург, 11 августа. Петербургский книжный магазин «Подписные издания» создал значки с тюленем Крошиком. Покупая его можно сделать пожертвование в Фонд друзей балтийской нерпы.

В администрации магазина заявили, что балтийская нерпа давно стала полноценным символом Северной столицы. Эти животные находятся под угрозой вымирания. Фонд друзей балтийской нерпы занимается их спасением с 2014 года.

Благодаря поддержке фонда у нерп есть шансы на выживание. «Подписные издания» сделали новые металлические значки с Крошиком. На вкладыше размещена полезная информация о том, как можно помочь животным, а также специальный цифровой код для оформления пожертвования.

Политолог Соловейчик ранее поддержал Беглова в решении оказать помощь бездомным животным. Глава Петербурга подписал документ о выделении 8,3 млн рублей на содержание бездомных кошек, собак, а также некоторых других видов животных, в том числе нерп.