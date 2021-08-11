Певец Кравцов назвал произволом решение ТИК Петербурга снять Буланову с выборов в ЗакС

Санкт-Петербург, 11 августа. Снятие Татьяны Булановой с выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга является настоящим произволом, заявил певец и композитор Александр Кравцов.

Известной российской певице отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты ЗакСа. Артистка планировала баллотироваться в городской парламент от партии «Родина». Решение приняла территориальная избирательная комиссия №17, которая посчитала, что в подписных листах кандидата было превышение допустимого процента брака.

Главной инициативой Булановой на выборах была идея «Ленинградской надбавки», которая предусматривает доплаты петербургским пенсионерам. Предложение поддержали более 100 тысяч жителей города, а также многие именитые россияне.

Известный певец Кравцов выразил свое возмущение по поводу решения ТИК снять артистку с выборов. В беседе с изданием «Экономика сегодня» он назвал произошедшее откровенным произволом.

«Я следил за новостями внимательно и недоумеваю, что за произвол. Не могу сказать, что мы с Татьяной близкие друзья, но все разы, которые мы пересекались, были наполнены светом, добром и положительной энергетикой», — отметил композитор.

Ранее Буланова обратилась к главе Центризбиркома Элле Памфиловой после того, как петербургские чиновники запретили ей разместить агитационные баннеры и плакаты. Председатель ЦИК ответила на обращение, пообещав разобраться в ситуации.

Свою поддержку артистке выразил певец Игорь Наджиев. Он назвал нелогичным отказ в регистрации кандидатуры Татьяны Булановой.