Петербуржцев предупредили о перекрытии полос на участке КАД

Санкт-Петербург, 11 августа. Дорожные рабочие займутся ремонтом покрытия и перекроют участок КАД между развязками с Приморским шоссе и Парашютной улицей.

В период проведения работ по устранению колейности дорожного покрытия на данном участке попеременно будет перекрываться движение по одной полосе на внутреннем, и на внешнем кольце КАД. Ограничения вступят в силу с 12 августа и продлятся по 18 августа включительно.

На оставшихся свободными для движения полос скорость трафика будет снижена до 50 километров в час, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Специалисты подчеркнули, что колейность будут исправлять на всех четырех полосах.

Как ранее сообщалось, новый съезд с КАД построят на севере Петербурга. Он появится во Всеволожском районе Ленобласти в районе деревни Порошкино.