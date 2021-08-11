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СПбГУ разрешит заселяться в общежития только привитым от COVID-19 студентам
Общество
СПбГУ разрешит заселяться в общежития только привитым от COVID-19 студентам
pixabay.com

Санкт-Петербург, 11 августа. Заселиться в общежития СПбГУ смогут только привитые от коронавируса студенты, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Планирующим заселиться в общежития Санкт-Петербургского государственного университета студентам придется показать сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном в течение полугода заболевании. Если учащемуся противопоказана прививка, он должен предоставить медицинский отвод.

Занятия с 1 сентября будут проходить в очной и удаленной формах. Сотрудникам вузов и студентам порекомендовали пройти вакцинацию, чтобы не лишать себя возможности посещать университеты.

Жители Санкт-Петербурга могут записаться на прививку от коронавируса через приложение «Вакцинация COVID-19» социальной сети «ВКонтакте». Воспользоваться ресурсом можно с любого устройства, которое имеет доступ в интернет.

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