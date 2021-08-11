Социальная ориентированность Шугалея нашла поддержку в ЗакСе

Санкт-Петербург, 11 августа. Повестка, которую продвигает кандидат в депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Шугалей, как никогда актуальна для города, считает петербургский депутат Алексей Цивилев.

Поэтому, как он объяснил, кандидатура президента Фонда защиты национальных ценностей и получила значительную поддержку со стороны петербуржцев. Решение избиркома означает, что городу нужен политик, который делает упор на социальную составляющую, пишет «Политика сегодня».

«Повестка, которую продвигает Шугалей, актуальная. Однако пенсионные и социальные моменты сейчас затрагивают многие партии, от которых много популизма», — сообщил Цивилев в интервью изданию.

Максим Шугалей ранее отметил, что уже отчасти проработал свою предвыборную программу. В ней он исходил из пожеланий местных жителей, учитывая индивидуальные особенности отдельных районов города. Кандидат от «Родины» также пообещал, что будет работать с каждым избирателем.

В то же время другой кандидат от «Родины» в ЗакС, певица Татьяна Буланова получила отказ ТИК в регистрации на выборах. Комиссия объяснила свое решение высоким числом забракованных подписей. Позже глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в Петербург направлена независимая делегация для расследования хода выборов и эффективности работы местных комиссий.